Громко у окупантов было 3 августа. Перед этим буквально 13 июля ВСУ уничтожили в Токмаке вражеский завод и не менее 200 врагов.

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Что происходит у россиян в Токмаке

Токмак. Здравствуйте. Говорят по детонации, склад с припасами сильно устал,

– отметил Петр Андрющенко.

Он добавил, что, конечно, это хорошие новости.

Какие последствия взрывов в Токмаке: смотрите видео

Следует отметить, что Токмак Пологовского района Запорожской области оккупирован россиянами с марта 2022 года.

Недавние взрывы у россиян в Токмаке: коротко

Тревожно во временно оккупированном Токмаке россиянам было и 13 июля 2023 года. Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил об успешной работе украинских сил обороны по позициям россиян.

В частности, в результате взрывов россияне потеряли кузнечно-штамповочный завод, ориентировочно 200 единиц личного состава, включая так называемого оккупационного "коменданта" города.

Следует заметить, что после взрывов российские ФСБшники в панике начали вывозить из города свои семьи.

Важно! Издание The New York Times написало, что российские захватчики на Юге Украины уже начинают отступать. Ведь у врагов истощена армия, проблемы с логистикой, снабжением боеприпасами и личным составом. Журналисты отметили, что ВСУ изменили тактику и теперь сосредоточили основные усилия на истощении российских оккупантов артиллерией и дальнобойными ракетами.