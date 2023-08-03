Гучно в окупантів було 3 серпня. Перед цим буквально 13 липня ЗСУ знищили в Токмаку ворожий завод та щонайменше 200 ворогів.

Дивіться також У Мелітополі окупантам знову "тривожно": скаржаться на "вибухи" у місті

Що відбувається у росіян в Токмаку

Токмак. Привіт. Кажуть по детонації, склад з припасами сильно втомивсь,

– зазначив Петро Андрющенко.

Він додав, що, звісно ж, це хороші новини.

Які наслідки вибухів у Токмаку: дивіться відео

Варто зауважити, що Токмак Пологівського району Запорізької області окупований росіянами з березня 2022 року.

Нещодавні вибухи в росіян у Токмаку: коротко

Тривожно в тимчасово окупованому Токмаку росіянам було і 13 липня 2023 року. Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив про успішну роботу українських сил оборони по позиціях росіян.

Зокрема, внаслідок вибухів росіяни втратили ковальсько-штампувальний завод, орієнтовно 200 одиниць особового складу, включно з так званим окупаційним "комендантом" міста.

Варто зауважити, що після цим вибухів російські ФСБшники в паніці почали вивозити з міста свої сім'ї.

Важливо! Видання The New York Times написало, що російські загарбники на Півдні України вже починають відступати. Адже у ворогів виснажена армія, проблеми з логістикою, постачанням боєприпасів та особовим складом. Журналісти зазначили, що ЗСУ змінили тактику і тепер зосередили основні зусилля на виснаженні російських окупантів артилерією та дальнобійними ракетами.