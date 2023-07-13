Мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що у російських загарбників прилетіло по позиціях. Буквально 12 липня у ворогів було гучно в районі тимчасово окупованого Севастополя.

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Що відбувалось в росіян в Токмаку

У Токмаку Пологівського району Запорізької області наші Сили оборони вдало відпрацювали по ворожих позиціях. Іван Федоров, посилаючись на дані розвідки, розповів, що наші військові ліквідували:

Ковальсько-штампувальний завод;

орієнтовно 200 російських загарбників разом із комендантом міста.

Як наслідок, працівники федеральної служби безпеки Росії в паніці вивозять свої сім'ї.

Рашисти, за прогнозом спека лише посилюватиметься. Мандруйте на свої болота – там безпечніше,

– закликав ворогів міський голова Мелітополя.

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