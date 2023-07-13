"Бавовна" продовжує показувати окупантам, що у них немає жодного шансу на тимчасово окупованих територіях. Ворогу час тікати.
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Повідомляють, що вдень 13 липня "бавовна" побувала у тимчасово окупованому Донецьку. Повідомляють про приліт у районі заводу "Топаз".
"Бавовна" у районі Топазу / фото з мережі
Зазвичай після "бавовни" окупанти зазнають втрат. Чекаємо деталей.
"Бавовна" гуляє тимчасово окупованими територіями
- "Бавовна" продовжує свій тур й завдає окупантам втрат. Генштаб ЗСУ повідомив, що вона потужно погуляла у тимчасово окупованому Бердянську. Після прильоту по готелю "Дюна" трупи окупантів цілу ніч вивозили вантажівками у морг.
- Також нещодавно гучна "бавовна" завітала у тимчасово окупований Джанкой. Люди писали, що від сильних вибухів мало не попадали з ліжок.
- Не оминула "бавовна" й тимчасово окуповану Луганщину. Там "хлопок" пролунав у глибокому тилу – у Суходільську.
- Українські захисники та захисниці звільнять від ворога усі населені пункти. Разом з українським прапором туди повернеться безпека для місцевих жителів.