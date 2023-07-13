"Бавовна" продовжує показувати окупантам, що у них немає жодного шансу на тимчасово окупованих територіях. Ворогу час тікати.

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Повідомляють, що вдень 13 липня "бавовна" побувала у тимчасово окупованому Донецьку. Повідомляють про приліт у районі заводу "Топаз".

"Бавовна" у районі Топазу / фото з мережі

Зазвичай після "бавовни" окупанти зазнають втрат. Чекаємо деталей.

"Бавовна" гуляє тимчасово окупованими територіями