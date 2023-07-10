Джанкой вночі не спав

Про звуки вибухів у Джанкої повідомили близько 1 години ночі. Про це інформують місцеві телеграм-канали, пише 24 Канал.

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Мешканці Джанкою дуже налякалися. У соцмережах люди писали, що вибухи були такі сильні, що вони ледь не попадали з ліжок вночі. Було їх чути навіть тим, що слухали рок у навушниках.

Найбільше мешканців тимчасово окупованого Криму цікавило одне – що ж це трапилося. Оскільки інформації від окупаційної влади не було, й люди вирішили робити власні припущення, то вночі у Джанкої ніхто не спав.

Як росіяни реагують на вибухи у Джанкої / Скриншоти від "Оперативний ЗСУ" та "Кримський вітер"

Уже вранці пропагандистські телеграм-канали повідомили, що пізно ввечері в Криму збили ще два безпілотники. Дрони долетіли до окупантів близько 23 години 9 липня. Їх збили над Кіровським район, то ж вранці служби шукають уламки.

Постраждалих внаслідок цього немає.

Зверніть увагу! Вдень 9 липня в Керчі пролунали кілька вибухів. Російські окупанти заявили, що це буцімто був удар ракетою. Однак у мережі вже з'явилися відео, які не збігаються зі словами противника. До речі, дим після вибухів був помітний в районі Кримського моста, що спровокувало чергову хвилю істерики у росіян.