Джанкой ночью не спал

О звуках взрывов в Джанкое сообщили около 1 часа ночи. Об этом информируют местные телеграм-каналы, пишет 24 Канал.

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Жители Джанкоя очень испугались. В соцсетях люди писали, что взрывы были так сильны, что они чуть не попадали с кроватей ночью. Было их слышно даже тем, что слушали рок в наушниках.

Больше всего жителей временно оккупированного Крыма интересовало одно – что же это произошло. Поскольку информации от оккупационных властей не было, и люди решили делать собственные предположения, то ночью в Джанкое никто не спал.

Как россияне реагируют на взрывы в Джанкое / Скриншоты от "Оперативный ВСУ" и "Крымский ветер"

Уже утром пропагандистские телеграм-каналы сообщили, что поздно вечером в Крыму сбили еще два беспилотника. Дроны долетели до оккупантов около 23 часов 9 июля. Их сбили над Кировским районом, так что утром службы ищут обломки.

Пострадавших в результате этого нет.

Обратите внимание! Днем 9 июля в Керчи прогремели несколько взрывов. Российские оккупанты заявили, что это якобы был удар ракетой. Однако в сети уже появились видео, не совпадающие со словами противника. Кстати, дым после взрывов был виден в районе Крымского моста, что спровоцировало очередную волну истерики у россиян.