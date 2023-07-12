Упродовж доби окупанти атакували територію України іранськими дронами-камікадзе. Загалом ворог задіяв 15 "Шахедів". Українські герої знищили 11 з них.

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Також, ворог завдав 59 авіаційних ударів та здійснив 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені цивільні люди, серед яких є діти, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура,

– мовиться у повідомленні.

Людей попереджують, що загроза завдання ударів по території України – висока. Потрібно оперативно реагувати на повітряні тривоги.

Упродовж доби – 22 бойових зіткнення

У Генштабі ЗСУ заявили, що російські окупанти зосереджують основні зусилля на таких напрямках:

Куп'янському;

Лиманському;

Бахмутському;

Авдіївському;

Мар'їнському.

Упродовж доби відбулося 22 бойових зіткнення.

Ворог відкривав вогонь на таких напрямках:

Сіверському;

Слобожанському;

Куп'янському;

Лиманському;

Бахмутському;

Авдіївському;

Мар'їнському;

Шахтарському;

Запорізькому;

Херсонському.

Українські герої успішно відбили ворожі атаки на Авдіївському напрямку.

Інші дані від Генштабу ЗСУ