На протяжении суток оккупанты атаковали территорию Украины иранскими дронами-камикадзе. В общей сложности враг задействовал 15 "Шахедов". Украинские герои уничтожили 11 из них.

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Также враг нанес 59 авиационных ударов и совершил 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и раненые гражданские люди, среди которых есть дети, разрушения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура,
– говорится в сообщении.

Людей предупреждают, что угроза нанесения ударов по территории Украины – высока. Следует оперативно реагировать на воздушные тревоги.

В течение суток – 22 боевых столкновения

В Генштабе ВСУ заявили, что российские оккупанты сосредоточивают основные усилия на следующих направлениях:

  • Купянском;
  • Лиманском;
  • Бахмутскому;
  • Авдеевском;
  • Марьинском.

За сутки произошло 22 боевых столкновения.

Враг открывал огонь на следующих направлениям:

  • Северском;
  • Слобожанском;
  • Купянском;
  • Лиманском;
  • Бахмутскому;
  • Авдеевском;
  • Марьинском;
  • Шахтерскому;
  • Запорожском;
  • Херсонском.

Украинские герои успешно отразили вражеские атаки на Авдеевском направлении.

Другие данные от Генштаба ВСУ

  • Во временно оккупированном Бердянске мощно прилетело (прямое попадание) по гостинице "Дюна". На протяжении ночи трупы оккупантов грузовиками вывозили в местный морг.
  • Во временно захваченном Мариуполе оккупанты совершают массовые рейды по квартирам местных жителей.
  • За сутки авиация сил обороны нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов и 2 – по зенитно-ракетным комплексам врага.
  • Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 1 пункт управления, 16 артиллерийских средств на огневых позициях, 4 зенитно-ракетных комплекса и 2 станции РЭБ противника.