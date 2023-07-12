Об этом на месте происшествия сообщил первый заместитель городского головы Запорожья Александр Власюк. Взрыв произошел в городе около 12:30 во время воздушной тревоги.

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В ГСЧС поступил сигнал о взрыве. Пострадали люди. В настоящее время ведутся следственные действия, изучаются обломки пока неизвестного военного объекта. В настоящее время известно о 6 пострадавших, из них 3 госпитализированы, в том числе маленький ребенок,

– сказал чиновник.

Последствия взрыва вражеского объекта / Фото Укринформа

В каком состоянии пострадавшие

Суспільне пишет, что одна женщина со рваной раной ноги, другие пострадавшие получили осколочные средней и легкой тяжести. Что касается ребенка, то он на обследовании в областной детской больнице.

В мэрии говорят, что есть обращения от граждан о повреждении окон в квартирах поблизости. Городские власти уже выделили строительные материалы, чтобы закрыть выбитые окна.

Ранены пятеро деток

Обновление. По состоянию на 15:30 Суспільне сообщило, что из-за взрыва в Запорожье травмированы пятеро детей в возрасте от 1 до 17 лет. Директор областной детской больницы Борзенко отметил, что их состояние не тяжелое.

Что взорвалось

Что же взорвалось, то пока неизвестно, но на месте есть небольшая воронка и много обломков.

Местное издание "5 редакция" отмечает, что взрыв произошел в парке. А причина – враждебный БПЛА. Потерпевшие получили ранения от обломков вражеского дрона.

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