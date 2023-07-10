По состоянию на 9:38 10 июля правоохранители сообщили о 4 погибших и 11 раненых. Однако спасатели до сих пор продолжают разбирать завалы, где еще могут находиться люди.

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Что известно о количестве жертв и раненых

В результате обстрела разрушена часть здания. Под завалами оказались жители, нуждавшиеся в помощи… Спасатели проводят аварийно-спасательные работы по поиску людей под завалами здания. В настоящее время работы продолжаются,

– заявили в ГСЧС по состоянию на 10:39 10 июля.

Спасатели рассказали, что из-под завалов спасли 11 человек и передали врачам скорой. Они находятся в больнице.

"В результате происшествия погибли три женщины и мужчина", – объяснили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Там также отметили, что Россия атаковала школу в Орехове ориентировочно в 13 часов 10 июля.

Обратите внимание! Офис генпрокурора сообщил, что они начали расследование по уголовному делу по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством. Они отметили, что раненых может быть 13, однако данные по ним уточняются.

Россия атаковала Орехово