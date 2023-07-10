Уточнение по поводу ночной атаки по городу появилось на странице главы Николаевской ОВА Виталия Кима. Он рассказал подробнее о случившемся.

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Оккупанты атаковали "Искандером"

По словам главы ОВА, около 01:00 Николаев подвергся ракетному удару. В этот раз российские захватчики использовали баллистику. Враг нанес удар по объекту инфраструктуры. Речь, вероятно, об использовании ракеты "Искандер-М". Пока детали уточняются.

В 08:32 появилось сообщение от городского головы Александра Сенкевича.

Друзья, осматриваем район, который попал под обстрел ночью. Повреждения в жилых домах пока не обнаружены. В случае изменений – сообщу вам,

– добавил он.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил, что враг атаковал "Искандером-М". Соответствующее заявление озвучил в эфире телемарафона.

Есть пока информация, что это "Искандер", все же, "Искандер-М". Потому что есть "Искандер" класса "К" – это крылатая ракета, фактически "Калибр" наземного базирования. Можно так, простыми словами объяснить. "Искандер-М" – баллистика,

– отметил он.

По словам Юрия Игната, время реагирования на эти два типа ракет невелико. Речь идет о промежутке времени между пуском и прилетом. Спикер Воздушных сил подчеркнул, что враг наносит удары коварно и неожиданно.

Заметим, что предшествовала атаке по Николаеву тишина в ночь на 9 июля. В эфире телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат попытался объяснить, с чем это связано.

Ночь против 9 июля была тихой

Юрий Игнат подчеркнул, что за ночь на 9 июля не было ни одного сообщения в телеграм-канале Воздушных сил. И что эту ночь можно считать одной из самых редких.

Это, пожалуй, одна из редких ночей, когда было довольно тихо, без объявления воздушных тревог и атак именно авиацией или "Шахедами",

– добавил Игнат.

Интересно, что спокойно в небе было и вечером 8 июля. Спикер Воздушных сил отметил, что стремился бы, чтобы в дальнейшем небо над Украиной было таким. И чтобы им летали исключительно гражданские борта.

В то же время, он призвал не расслабляться и помнить о коварстве врага. Следует понимать, что россияне могут нанести удар в любой момент.

Тишина тишиной, но никаких послаблений или расслаблений не должно быть. Враг может в любой момент проводить активные действия,

– подчеркнул Игнат.

Объяснить, почему ночь на 9 июля была спокойной, Юрий Игнат таки не смог. Спикер Воздушных сил лишь отметил, что российские захватчики "не проявляли активных действий".