В ночь на 6 июля россияне осуществили, в частности, удар по жилой многоэтажке по улице Стрыйская во Львове. Видимо, взрывов было несколько. Именно второй был следствием попадания в дом. И перед ним мужчина, у которого был сын и племянник, хотел спрятаться в укрытие. Обстрел застал его на улице.

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Как враг атаковал Львов

К счастью, три человека остались в живых. Этот человек закрыл своего сына. А племянник – собаку, которая тоже была там.

Пожалуй, вы уже видели это видео, но для меня оно особенное. На нем мой муж покрывает собой моего сына. А возле них следом падает... накрывая собаку.



Женщина о моменте попадания "Калибра" в дом на Стрыйской / Скриншот 24 Канала

Момент попадания ракеты в дом во Львове: смотрите видео

Обстрел Львова: последствия