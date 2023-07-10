У ніч проти 6 липня росіяни здійснили, зокрема, удар по житловій багатоповерхівці на вулиці Стрийська у Львові. Очевидно, вибухів було декілька. Саме другий був наслідком влучання в будинок. І перед ним чоловік, що мав сина й племінника, хотів сховатися в укриття. Обстріл застав його на вулиці.
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Як ворог атакував Львів
На щастя, троє людей залишились живими. Цей чоловік закрив свого сина. А племінник – собаку, що також була там.
Мабуть, ви вже бачили це відео, але для мене воно особливе. На ньому мій чоловік накриває собою мого сина. А біля них слідом падає...накриваючи собаку.
Жінка про момент влучання "Калібру" у будинок на Стрийській / Скриншот 24 Каналу
Момент влучання ракети у будинок у Львові: дивіться відео
Обстріл Львова: наслідки
- Внаслідок цього теракту загинуло 10 людей: 8 жінок та 2 чоловіків. Поранень різного ступеню важкості зазнали 42 людини, серед яких троє дітей.
- Мер Львова Андрій Садовий констатував, що без даху над головою залишилося понад 40 людей. Найбільше від російської атаки постраждали два житлові будинки. Їх треба буде зводити з нуля.
- Загалом внаслідок атаки було знищено повністю 60 осель львів'ян. Ще близько 35 будинків постраждало – у них повилітали вікна та двері.