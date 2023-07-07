Унаслідок ракетної атаки у Львові фактично потрібно наново збудувати два житлові будинки, які знищили росіяни. Про це в ефірі телемарафону розповів мер Львова Андрій Садовий, пише 24 Канал.

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Садовий розповів про наслідки ракетної атаки по Львову

Він повідомив, що людей з пошкоджених будинків тимчасово переселили у містечко для тимчасово переміщених осіб, що в Стрийському парку. Садовий зазначив, що відповідне містечко було в резерві.

Міський голова Львова наголосив, що людей забезпечили всім необхідним. Водночас місцева влада спробує оперативно скласти план, за скільки часу заново відбудують два будинки.

Садовий нагадав, що місцева влада вже виділила 100 мільйонів гривень для ліквідації наслідків російської атаки. Однак це не фінальна сума, як каже мер Львова, адже пошкодження після атаки суттєві. Зокрема, пошкоджено й критичну інфраструктуру – підстанцію.

Він наголосив, що потрібно допомогти людям, оскільки 40 людей залишилися без даху над головою після ракетного терору. Не відомо, скільки людям доведеться чекати на нове житло, однак місцева влада обіцяє визначити терміни.

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