В результате ракетной атаки во Львове фактически нужно заново построить два жилых дома, уничтоженных россиянами. Об этом в эфире телемарафона рассказал мэр Львова Андрей Садовый, пишет 24 Канал.

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Садовый рассказал о последствиях ракетной атаки по Львову

Он сообщил, что людей из поврежденных домов временно переселили в городок для временно перемещенных лиц в Стрыйском парке. Садовый отметил, что соответствующий городок был в резерве.

Мэр Львова подчеркнул, что людей обеспечили всем необходимым. В то же время местные власти попытаются оперативно составить план, за сколько времени заново отстроят два дома.

Садовый напомнил, что местные власти уже выделили 100 миллионов гривен для ликвидации последствий российской атаки. Однако это не финальная сумма, говорит мэр Львова, ведь повреждения после атаки существенные. В частности, повреждена и критическая инфраструктура – подстанция.

Он подчеркнул, что нужно помочь людям, поскольку 40 человек остались без крыши над головой после ракетного террора. Не известно, сколько людям придется ждать нового жилья, однако местные власти обещают определить сроки.

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