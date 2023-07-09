Соответствующими информацией поделились в Военно-морских силах. Заметим, что это едва ли не в первый раз, если не в первый раз вообще, из акватории Средиземного моря вывели носитель "Калибров". Но это не повод расслабляться.

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Ночь против 9 июля была тихой

Это подтвердил в эфире телемарафона спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Он заметил, что их телеграм-канал этой ночью был пустым.

Это, пожалуй, одна из редких ночей, когда было довольно тихо, без объявления воздушных тревог и атак именно авиацией или "Шахедами",

– добавил Игнат.

Он заметил, что вчера перед ночью было спокойно в небе. И добавил, что хотел бы, чтобы так было дальше, и чтобы небом над Украиной летали только гражданские борта, как это происходит за пределами нашего государства.

В то же время он отметил, что по состоянию на 08:46 фиксируются самолеты тактической авиации. Речь идет о Су-34 и Су-35. Кроме того, в небе было 3 – 4 самолета воздушного управления Ил-22. Они совершали перелеты как на оккупированной территории Украины, так и в акватории Азовского моря.

В 08:55 Воздушные силы предупредили об активности тактической авиации врага на юго-восточном направлении. Воздушную тревогу сначала объявили на Донетчине, а после нее – на Запорожье.



По состоянию на утро 9 июля отсутствуют ракетоносители "Калибров" / Инфографика ВМС ВСУ

Расслабляться рано

Тишина тишиной, но никаких послаблений или расслаблений не должно быть. Враг может в любой момент проводить активные действия,

– подчеркнул Игнат.