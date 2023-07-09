Відповідною інформацією поділилися у Військово-морських силах. Зауважимо, що це ледь не вперше, якщо не вперше взагалі, з акваторії Середземного моря вивели носій "Калібрів". Але це не привід розслаблятися.

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Ніч проти 9 липня була тихою

Це підтвердив в ефірі телемарафону речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Він зауважив, що їхній телеграм-канал цієї ночі був порожнім.

Це, мабуть, одна із рідкісних ночей, коли було доволі таки тихо, без оголошення повітряних тривог і атак саме авіацією чи "Шахедами",

– додав Ігнат.

Він зауважив, що вчора перед ніччю було спокійно у небі. І додав, що хотів би, щоб так було надалі, і щоб небом над Україною літали лише цивільні борти, як це відбувається за межами нашої держави.

Водночас він зазначив, що станом на 08:46 фіксуються літаки тактичної авіації. Мовиться про Су-34 та Су-35. Крім того, у небі були 3 – 4 літаки повітряного управління Іл-22. Вони здійснювали перельоти як на окупованій території України, так і в акваторії Азовського моря.

Власне, о 08:55 Повітряні сили попередили про активність тактичної авіації ворога на південно-східному напрямку. Повітряну тривогу спочатку оголосили на Донеччині, а після неї – на Запоріжжі.



Станом на ранок 9 липня відсутні ракетоносії "Калібрів" / Інфографіка ВМС ЗСУ

Розслаблятися зарано

Тиша тишею, але жодних послаблень чи розслаблень не повинно бути. Ворог може у будь-який момент проводити активні дії,

– підкреслив Ігнат.