За словами Резнікова, небо над столицею вже майже повністю захищене. Проте залишились ще міста, де систему протиповітряної оборони потрібно посилити.

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У яких містах планують посилити ППО

Резніков сказав, що зараз Міноборони працює над тим, щоб посилити ППО в різних містах. Після Києва на черзі:

Одеса,

Запоріжжя,

Дніпро,

Харків,

Львів.

Я не вірив, що росіяни почнуть обстрілювати ракетами мирні міста. Бо це очевидно протирічило їхній меті. Тому надійний захист нашого неба сприймаю як особистий виклик. У Києві ми майже вирішили це завдання. У Львові, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі – ще ні, але працюємо,

– сказав Резніков.