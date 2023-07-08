Про це 24 Каналу розповіла нардепка, керівниця ТСК для контролю використання озброєння Олександра Устінова. Вона додала, що досі жодна країна не подала запит до США на передачу літаків F-16.

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Розтягується у часі

Як зазначила Устінова, рішення про навчання українських пілотів ухвалене, однак поки що вони ще не розпочалися.

"Наскільки мені відомо, базові навчання для першої серії пілотів розпочнуться у серпні", – сказала керівниця ТСК для контролю використання озброєння.

Зверніть увагу! Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що за планом навчання наших пілотів на F-16 мало розпочатися ще у червні.

Наразі немає чіткого розуміння, де будуть навчатися пілоти. Бельгія пропонувала свої навчальні бази, але вони можуть взяти на тренування малу кількість пілотів. Можливо, доведеться дочекатися, коли добудується база у Румунії.

"Це все розтягується в часі мінімум на пів року, більше ніж ми цього очікували", – додала Устінова.

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Чи дадуть Україні ATACMS

На думку нардепки, питання щодо передачі ATACMS теж найближчим часом буде вирішене – нам нададуть ракети. У цьому Україні дуже допомогли британці, коли надали свої далекобійні ракети Storm Shadow, які ми вже використовуємо.

Британці – це ті, хто пробивають стіну недовіри. Вони перші сказали, що нададуть танки. Після цього була заява США та Німеччини про надання ABRAMS та Leopard,

– розповіла керівник ТСК для контролю використання озброєння.

Щодо ATACMS виникла технічна проблема. Адже навіть на території США цих ракет не така велика кількість, тож зараз американці намагаються зрозуміти чи є достатня кількість ракет, аби передати їх Україні.

"Хоча навіть 5 штук мали б для нас дуже важливе значення", – наголосила Устінова.

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