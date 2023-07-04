На цьому міністр закордонних справ України наголосив під час телемарафону. За словами Дмитра Кулеби, союзники розповідають про "помилки в розрахунках" з часом, передає 24 Канал.

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Навчання ще не почалося

Дмитро Кулеба підкреслив, що за планом навчання наших пілотів на F-16 мало розпочатися ще у червні. Втім, "графік починає зсуватися", наголосив він.

Була обіцянка почати навчання в червні від однієї з країн, тепер вони кажуть, що продовжують підготовку до початку навчання, що вони теж помилились в розрахунках, їм треба трохи більше часу. Але в нас часу немає, тому ми максимально все пришвидшуємо,

– наголосив Кулеба.

Водночас, на його думку, у всьому цьому відсутнє "політичне зволікання". Міністр закордонних справ підкреслив, що сам процес складний. А все тому, що потрібно не лише навчити пілотів, а й підготувати інфраструктуру та рішення про передачу західних винищувачів F-16.

Напередодні Володимир Зеленський підкреслив, що графік тренувань наших захисників відсутній. Крім того, за словами глави держави, деякі партнери України зволікають з цим.

З F-16 для України не все так просто

Ми домовилися, дотиснули, що у нас є коаліція країн, які готові розпочати тренування для українських пілотів. Графіку тренувальних місій немає. Я вважаю, що деякі партнери з цим затягують. Для чого вони це роблять – мені невідомо,

– наголосив Зеленський.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний напередодні також прокоментував питання F-16. За його словами, нашій державі наразі не потрібно багато цих винищувачів. Водночас навіть дуже обмежена кількість літаків могла б змінити ситуацію на фронті.

Він підкреслив, що Україні необхідні F-16. І що іншого вибору в нас просто немає. А все тому, що в окупантів авіація іншого покоління. Щоб яскравіше проілюструвати різницю, він заявив: "це все одно, що ми б зараз пішли в наступ з луками та стрілами". Залужний додав, що поки ухвалюють рішення щодо F-16, в Україні від рук росіян гинуть люди.