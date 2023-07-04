Об этом министр иностранных дел Украины подчеркнул во время телемарафона. По словам Дмитрия Кулебы, союзники рассказывают о "ошибках в расчетах" со временем, передает 24 Канал.

Читайте также ВСУ критически необходимы F-16: на фронте работает впечатляющее количество российских самолетов

Учеба еще не началась

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что по плану обучения наших пилотов на F-16 должно было начаться еще в июне. Впрочем, "график начинает сдвигаться", подчеркнул он.

Было обещание начать обучение в июне от одной из стран, теперь они говорят, что продолжают подготовку к началу обучения, что они тоже ошиблись в расчетах, им нужно немного больше времени. Но у нас времени нет, поэтому мы максимально все ускоряем,

– подчеркнул Кулеба.

В то же время, по его мнению, во всем этом отсутствует "политическое промедление". Министр иностранных дел подчеркнул, что сам процесс сложен. А все потому, что нужно не только научить пилотов, но и подготовить инфраструктуру и решение о передаче западных истребителей F-16.

Накануне Владимир Зеленский подчеркнул, что график тренировок наших защитников отсутствует. Кроме того, по словам главы государства, некоторые партнеры Украины затягивают это.

С F-16 для Украины не все так просто

Мы договорились, дожали, что у нас есть коалиция стран, готовых начать тренировки для украинских пилотов. График тренировочных миссий отсутствует. Я думаю, что некоторые партнеры с этим затягивают. Зачем они это делают – мне неизвестно,

– подчеркнул Зеленский.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный также прокомментировал вопрос F-16. По его словам, нашему государству пока не нужно много этих истребителей. В то же время, даже очень ограниченное количество самолетов могло бы изменить ситуацию на фронте.

Он подчеркнул, что Украине необходима F-16. И что иного выбора у нас просто нет. А все потому, что у оккупантов авиация другого поколения. Чтобы ярче проиллюстрировать разницу, он заявил: "это все равно, что мы бы сейчас пошли в наступление с лугами и стрелами". Залужный добавил, что пока принимают решение по F-16, в Украине от рук россиян гибнут люди.