Авиация важна как для продвижений на фронте, так и для сохранения жизней наших военных и гражданских. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан.

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Российская авиация создает много проблем на фронте

Сейчас в распоряжении российской армии есть около 500 бортов, которые могут работать и работают на линии фронта. Есть также несколько сот вертолетов, которые используют оккупанты.

Благодаря лишь определенному количеству ЗРК, мы еще не подпускаем самолеты на дальность 50 километров. Но с дальности 50 километров россияне сбрасывают КАБы – управляемые авиабомбы, которые все же достигают линии фронта. Их отогнать может только авиация,

– подчеркнул Роман Свитан.

В частности, говорится об истребителях F-16, которые могут быть переданы Украине. Хотя даже с F-16 не все так просто, ведь для большей эффективности нужны именно самолеты 50-й или выше модификации.

"Вертолеты сейчас тоже нашли нишу. Они идут под лучами локаторов на высотах 20-30 метров, а наши локаторы не могут этого увидеть. Подходят к дальности 5 – 6 километров к линии фронта и соответственно работают", – рассказал лётчик-инструктор.

К сожалению, с такого расстояния ВСУ уже не могут перехватывать их с помощью переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК). Вертолет на таком близком расстоянии может обезвредить только такая авиация, как F-16.

Поэтому большие проблемы на фронте как раз из-за российской авиации и из-за отсутствия западной авиации в Украине.

Роман Свитан о работе вражеской авиации на фронте: смотреть видео

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