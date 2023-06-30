Авиация важна как для продвижений на фронте, так и для сохранения жизней наших военных и гражданских. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан.
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Российская авиация создает много проблем на фронте
Сейчас в распоряжении российской армии есть около 500 бортов, которые могут работать и работают на линии фронта. Есть также несколько сот вертолетов, которые используют оккупанты.
Благодаря лишь определенному количеству ЗРК, мы еще не подпускаем самолеты на дальность 50 километров. Но с дальности 50 километров россияне сбрасывают КАБы – управляемые авиабомбы, которые все же достигают линии фронта. Их отогнать может только авиация,
– подчеркнул Роман Свитан.
В частности, говорится об истребителях F-16, которые могут быть переданы Украине. Хотя даже с F-16 не все так просто, ведь для большей эффективности нужны именно самолеты 50-й или выше модификации.
"Вертолеты сейчас тоже нашли нишу. Они идут под лучами локаторов на высотах 20-30 метров, а наши локаторы не могут этого увидеть. Подходят к дальности 5 – 6 километров к линии фронта и соответственно работают", – рассказал лётчик-инструктор.
К сожалению, с такого расстояния ВСУ уже не могут перехватывать их с помощью переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК). Вертолет на таком близком расстоянии может обезвредить только такая авиация, как F-16.
Поэтому большие проблемы на фронте как раз из-за российской авиации и из-за отсутствия западной авиации в Украине.
Роман Свитан о работе вражеской авиации на фронте: смотреть видео
Предоставление Украине F-16: что известно
- Украине критически нуждается в авиации, в частности для определенного ускорения боевых действий. Владимир Зеленский подчеркнул, что сейчас государство оказывает давление на партнеров. Однако затягивает предоставление F-16 бюрократическая составляющая. Летом должен быть готов план передачи истребителей. Тогда, вероятнее всего, и начнутся тренировки украинских пилотов.
- В Дании сообщили, что началась подготовка к обучению пилотов. Однако это еще не означает начало самих учений. К слову, оценили продолжительность обучения в 6 – 8 месяцев.
- Заметим, что Дания рассматривает возможность передачи Украине и самих истребителей. Сейчас идет обсуждение, в том числе по количеству самолетов.