Соответствующее заявление сделал Троэлс Лунд Поульсен – министр обороны страны. Он заявил, что Дания "сделала шаги по обучению, а также повышению квалификации украинских пилотов".

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Продолжительность обучения Поульсен оценил в 6 – 8 месяцев. Кроме того, министр подчеркнул, что Дания рассматривает возможность передачи Украине F-16 и обсуждают, сколько их должно быть.

Сейчас, когда мы шагнули к началу программы подготовки и непрерывного обучения украинских пилотов, мы должны рассмотреть вопрос о том, должны ли мы сделать конкретную передачу датских истребителей F-16 Украине, и в каком количестве,

– говорится в сообщении.

К слову, страна снимет их с вооружения раньше планируемого. Речь уже о 2025 годе.

Важно! Ранее Владимир Зеленский заметил: он надеется, что план поставки F-16 будет уже летом. Украинский лидер выразил надежду, что через шесть – семь месяцев после начала тренировок пилотов Украина получит первые самолеты.