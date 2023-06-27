Відповідну заяву зробив Троелс Лунд Поульсен – міністр оборони країни. Він заявив, що Данія "зробила кроки з навчання, а також підвищення кваліфікації українських пілотів".

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Тривалість навчання Поульсен оцінив у 6 – 8 місяців. Окрім того, міністр наголосив, що Данія розглядає можливість передання Україні F-16 та обговорюють, скільки їх має бути.

Зараз коли ми зробили крок до початку програми підготовки та безперервного навчання українських пілотів, ми маємо розглянути питання про те, чи повинні ми зробити конкретну передачу данських винищувачів F-16 Україні, і в якій кількості,

– мовиться у повідомленні.

До слова, країна зніме їх з озброєння раніше, аніж планувалося. Мовиться вже про 2025 рік.

Важливо! Раніше Володимир Зеленський зауважив: він сподівається, що план щодо постачання F-16 буде вже влітку. Український лідер висловив сподівання, що через шість – сім місяців після початку тренувань пілотів Україна отримає перші літаки.