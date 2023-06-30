Об этом 24 Каналу сказал военнослужащий ВСУ, тактический медик Егор Фирсов. По его словам, были случаи, когда пилот самолета спасал жизнь целой роты.

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"Да, самолеты очень нужны. Я думаю, что аргументы понимают все. Самолеты прежде всего берегут наши жизни. Чем больше работает артиллерия и самолеты, тем меньше потерь пехоты", – отметил Фирсов.

Когда истребитель залетает на территорию врага и уничтожает его артиллерию, тем самым сохраняет подразделения первой линии обороны. Если говорить о роте, то это около сотни человек, которые часто даже не знают имени пилота.

Вражеская авиация работает по полной

В последние недели значительно активизировалась российская авиация. Но украинские защитники делают все, чтобы противовоздушными средствами сбивать вражеские самолеты.

"Это свидетельствует о том, что у врага существенные проблемы. Они рискуют, залетая на наши территории, чтобы уменьшить напряжение и инициативу с нашей стороны", – добавил Фирсов.

Обратите внимание! 27 июня в Дании заявили, что обучение украинских пилотов на F-16 уже стартовало и продлится 6 – 8 месяцев. Однако спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, что обучение украинских пилотов на F-16 пока не началось, однако программа стартовала – это не тождественные вещи.

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