Про це 24 Каналу сказав військовослужбовець ЗСУ, тактичний медик Єгор Фірсов. За його словами, були випадки, коли пілот літака рятував життя цілої роти.

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"Так, літаки дуже потрібні. Я думаю, що аргументи розуміють усі. Літаки передусім бережуть наші життя. Що більше працює артилерія та літаки, то менші втрати в піхоти", – зазначив Фірсов.

Коли винищувач залітає на територію ворога і знищує його артилерію, цим самим зберігає підрозділи на першій лінії оборони. Якщо говорити про роту, то це близько сотні людей, які часто навіть не знають імені пілота.

Ворожа авіація працює на повну

Упродовж останніх тижнів значно активізувалась російська авіація. Але українські захисники роблять усе, щоб протиповітряними засобами збивати ворожі літаки.

"Це свідчить про те, що у ворога суттєві проблеми. Вони ризикують, залітаючи на наші території, щоб зменшити напруження та ініціативу з нашого боку", – додав Фірсов.

Зверніть увагу! 27 червня в Данії заявили, що навчання українських пілотів на F-16 уже стартувало й триватиме 6 – 8 місяців. Однак речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розтлумачив, що навчання українських пілотів на F-16 наразі не почалося, однак програма стартувала – це не тотожні речі.

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