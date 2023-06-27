Про це 24 Каналу сказав військовий експерт Олег Жданов. Він прокоментував відповідну заяву міністра оборони Данії.

До теми Чи почалося навчання українських пілотів на F-16: Ігнат пояснив заяву міністра оборони Данії

"Данія купує F-35 у США і знімає з озброєння, виводить з бойового складу F-16, на яких вчитимуться наші пілоти. Вони потім разом з цими літаками стануть у стрій Повітряних сил", – зазначив Жданов.

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Троелс Лунд Поульсен також заявив, що навчання українських пілотів на F-16 уже стартувало й триватиме 6 – 8 місяців.

Зверніть увагу! Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розтлумачив, що навчання українських пілотів на F-16 наразі не почалося, однак програма стартувала – це не тотожні речі. Крім того, Україна націлена не лише підготувати певну кількість пілотів на літаках західного зразка, а повністю перепрофілювати навчання курсантів для освоєння сучасних винищувачів.

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