Про це 24 Каналу розповів військовий аналітик Олексій Гетьман. За його словами, надзвичайно позитивно, що на "Рамштайні-12" детально обговорили подальше навчання українських пілотів на F-16.

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Раніше була інформація, що українським пілотам потрібно близько 4 місяців для освоєння F-16. Гетьман вірить, що цей час вийде дещо коротшим. Адже українським пілотам не потрібно вчитися наново літати. Вони здебільшого мають вивчити нову приборну дошку.

На "Рамштайні" говорили про те, чого ми дуже очікували – навчання пілотів. Сподіваюся, що до серпня – вересня зможемо побачити ці літаки в небі нашої країни, – наголосив Гетьман.

В чому F-16 переважають російські літаки

Як наголосив Гетьман, винищувачі F-16 значно кращі за російські літаки. Вони мають важливу перевагу у трьох компонентах, які особливо допомагають в повітряному бою.

Є три головні складові в бою. Наскільки літак малопомітний для ворога; наскільки легко побачити ворога та прицільна дальність пострілу. У цих трьох компонентах F-16 переважає будь-який російський літак,

– зауважив Гетьман.

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До прикладу, F-16 може бачити на 100 кілометрів далі, ніж радари найкращих російських винищувачів. Також цей літак має значно краще озброєння, аніж російські аналоги.

F-16 має можливість переносити озброєння, яке може умовно стріляти на 100 кілометрів далі, ніж оці російські ракети "повітря-повітря" Р-77. F-16 може виграти повітряний бій в будь-якого російського літака ще до того, як пілот російського літака зрозуміє, що повітряний бій відбувається,

– розповів Гетьман.

F-16 для України: коротко