Пролив світло на це питання голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі. Він пояснив, чому наші партнери відверто зволікали з передачею Україні F-16.

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Лише F-16 було б недостатньо для захисту неба

За його словами, багатоцільових винищувачів F-16 було б недостатньо, якщо ми говоримо про оборону повітряного простору над Україною. Зокрема, з урахуванням того, що Росія, попри шалені втрати, все ще переважає нашу державу у кількості повітряних суден.

Топгенерал зазначив, що одне з основних питань, пов'язаних із наданням F-16 Україні, полягає у забезпеченні контролю над повітряним простором.

Найшвидший і найдешевший спосіб захистити повітряний простір – робити це із землі й надавати ефективні наземні системи ППО. Це найбільш ефективний шлях перешкодити росіянам здобути перевагу в повітрі, й саме це ми робили,

– наголосив Міллі.

F-16 надто дорого обходяться

За його словами, один F-16 обходиться у мільярд доларів США. Щоб утримати таке повітряне судно потрібно вкласти ще стільки ж. Міллі зазначив, що у росіян тим часом тисячі літаків-винищувачів четвертого та п'ятого поколінь.

Тому, щоб протистояти їм у повітрі, потрібна суттєва кількість винищувачів четвертого й п'ятого поколінь,

– зазначив Міллі.

Водночас він зазначив, що у майбутньому F-16 відіграватимуть роль у складі Військово-повітряних сил України. Втім, слід розуміти, що значна кількість часу піде на розбудову повітряних сил, щоб вони були необхідного обсягу та потужностей.

Зауважимо, що Велика Британія може бути першою державою, яка навчатиме українських пілотів на західних винищувачах. Наразі відомо, що у планах країни підготовка 20 наших військових.

У виданні Foreign Policy зазначили, посилаючись на дані ВПС США, українські пілоти зможуть завершити навчання за чотири місяці. Правда, деякі експерти припускають, що опановування винищувачів буде довшим, ніж це буває.