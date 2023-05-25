Пролил свет на этот вопрос глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли. Он объяснил, почему наши партнеры откровенно медлили с передачей Украине F-16.

Читайте также Стратегия на ближайшие недели: Остин после "Рамштайна" рассказал о F-16 для Украины

Только F-16 было бы недостаточно для защиты неба

По его словам, многоцелевых истребителей F-16 было бы недостаточно, если мы говорим об обороне воздушного пространства над Украиной. В частности, с учетом того, что Россия, несмотря на огромные потери, все еще преобладает наше государство в количестве воздушных судов.

Топ-генерал отметил, что один из основных вопросов, связанных с предоставлением F-16 Украине, заключается в обеспечении контроля над воздушным пространством.

Самый быстрый и дешевый способ защитить воздушное пространство – делать это из земли и эффективные наземные системы ПВО. Это наиболее эффективный путь помешать россиянам получить преимущество в воздухе, и именно это мы делали,

– подчеркнул Милли.

F-16 слишком дорого обходятся

По его словам, один F-16 обходится в миллиард долларов. Чтобы удержать такое воздушное судно, нужно вложить еще столько же. Милли отметил, что у россиян между тем тысячи самолетов-истребителей четвертого и пятого поколений.

Поэтому, чтобы противостоять им в воздухе, необходимо существенное количество истребителей четвертого и пятого поколений,

– отметил Милли.

В то же время он отметил, что в будущем F-16 будет играть роль в составе Военно-воздушных сил Украины. Впрочем, следует понимать, что значительное количество времени уйдет на развитие воздушных сил, чтобы они были требуемого объема и мощностей.

Заметим, что Великобритания может быть первым государством, которое будет учить украинских пилотов на западных истребителях. Теперь известно, что в планах страны подготовка 20 наших военных.

В издании Foreign Policy отметили, ссылаясь на данные ВВС США, украинские пилоты смогут завершить обучение через четыре месяца. Правда, некоторые эксперты предполагают, что овладение истребителями будет дольше, чем это бывает.