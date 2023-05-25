Издание пишет, что Украина якобы готова отправить на обучение первых 20 военных. Отмечают, что они все хорошо владеют английским, поэтому усвоение курса будет идти быстрее.
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Что будет включать подготовка
Это будет базовая наземная подготовка украинских пилотов, которые затем будут готовы к более конкретной подготовке управлять F-16 (или другими самолетами),
– сказал спикер британского правительства.
Тренировки по курсу НАТО "Введение в основы управления истребителями" будут включать тренажеры и реальные самолеты.
Издание утверждает, что, по данным ВВС США, украинские летчики могут завершить обучение через четыре месяца. Однако некоторые эксперты ожидают, что обучение Украины будет длиннее обычного.
F-16 для Украины: что известно
- Президент США Джо Байден согласовал снабжение Украины истребителей F-16. Первыми о работе над созданием коалиции истребителей для Украины и готовность учить наших пилотов заявили премьер-министр Британии Риши Сунак и его нидерландский коллега Марк Рютте.
- После их заявления к соответствующей инициативе присоединились ряд других стран, в том числе Португалия, Дания и США.
- Глава ОП Андрей Ермак отметил, что сроки поставки самолетов зависят от многих факторов. Несмотря на это, он верит, что этот процесс наши союзники не будут затягивать.
- Следует добавить, что советник министра обороны Юрий Сак отметил, что Нидерланды могут стать первой страной, которая передаст Украине F-16. По его словам, в настоящее время страна до середины 2024 года будет использовать 24 своих истребителя F-16. А затем они будут доступны для другого назначения, в частности, для продажи.