Издание пишет, что Украина якобы готова отправить на обучение первых 20 военных. Отмечают, что они все хорошо владеют английским, поэтому усвоение курса будет идти быстрее.

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Что будет включать подготовка

Это будет базовая наземная подготовка украинских пилотов, которые затем будут готовы к более конкретной подготовке управлять F-16 (или другими самолетами),

– сказал спикер британского правительства.

Тренировки по курсу НАТО "Введение в основы управления истребителями" будут включать тренажеры и реальные самолеты.

Издание утверждает, что, по данным ВВС США, украинские летчики могут завершить обучение через четыре месяца. Однако некоторые эксперты ожидают, что обучение Украины будет длиннее обычного.

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