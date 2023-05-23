Об этом сказал советник министра обороны Юрий Сак. По его словам, "Нидерланды находятся в положении, чтобы стать первой страной, которая подарит истребители".
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Сейчас Нидерланды используют 24 истребителя F-16, которые "готовы к оперативному развертыванию" и будут использоваться до середины 2024 года. После этого они доступны для другого назначения, например, для продажи,
– сообщил представитель Министерства обороны Нидерландов.
У Нидерландов также есть еще 18 F-16, "которые больше не используются в боевых действиях" и "также могут быть переданы в другое место назначения".
По словам представителя Минобороны Нидерландов, 12 из этих 18 изначально планировали передать частной компании, но передача была отложена.
Получит ли Украина истребители F-16: актуально
- В Пентагоне считают, что передача Украине истребителей F-16 может занять несколько месяцев.
- По данным Воздушных сил ВСУ, на начальном этапе Украина может получить от международных партнеров несколько десятков F-16.
- По словам Юрия Сака, Украина хочет получить от союзников от 40 до 50 самолетов.