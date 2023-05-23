Об этом сказал советник министра обороны Юрий Сак. По его словам, "Нидерланды находятся в положении, чтобы стать первой страной, которая подарит истребители".

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Сейчас Нидерланды используют 24 истребителя F-16, которые "готовы к оперативному развертыванию" и будут использоваться до середины 2024 года. После этого они доступны для другого назначения, например, для продажи,

– сообщил представитель Министерства обороны Нидерландов.

У Нидерландов также есть еще 18 F-16, "которые больше не используются в боевых действиях" и "также могут быть переданы в другое место назначения".

По словам представителя Минобороны Нидерландов, 12 из этих 18 изначально планировали передать частной компании, но передача была отложена.

Обратите внимание! Вчера, 22 мая, министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра сообщил, что обучение украинских пилотов на F-16 начнется очень скоро.

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