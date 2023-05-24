В настоящее время украинская сторона пытается ускорить процесс получения истребителей F-16. Об этом Андрей Ермак рассказал в эфире национального марафона, передает 24 Канал.

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Когда Украина сможет получить западные истребители

Ермак отметил, что сроки поставки самолетов зависят от многих факторов. Несмотря на это, он верит, что этот процесс наши союзники не будут затягивать.

Я очень надеюсь, что говорится не об очень большом сроке, а о месяцах,

– заверил Ермак.

Он также подчеркнул, что украинские власти сделают все необходимые шаги достаточно быстро. По его словам, тренировка наших пилотов на F-16 может начаться уже "в ближайшие недели или на днях".

Какие страны первыми доставят F-16 в Украину

Ермак пояснил, что в первую очередь западные истребители F-16 предоставят наши союзники, которые уже заявили о готовности их поставлять, в частности Британия и Нидерланды. Позже к этому перечню смогут присоединиться и Соединенные Штаты.

Обратите внимание! Первыми о работе над созданием коалиции истребителей для Украины и готовность учить наших пилотов заявили премьер-министр Британии Риши Сунак и его нидерландский коллега Марк Рютте. После их заявления к соответствующей инициативе присоединились ряд других стран, в том числе Португалия, Дания и США.

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