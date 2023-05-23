Об этом заявил журналистам министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен. Как передает корреспондент 24 Канала из Брюсселя, тренировки украинских пилотов могут начаться в июле этого года.

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Когда украинские пилоты начнут самостоятельно управлять F-16

По словам министра обороны Дании, до конца июня коалиция по поставкам F-16 официально приступит к тренировкам украинских пилотов. Однако результаты не будут такими быстрыми, как того могут ожидать.

Тогда в начале 2024 года вы почувствуете, что есть украинские пилоты, которые могут летать на F-16 также в Украине.

– заявил министр.

В целом Поульсен положительно оценивает создание коалиции истребителей F-16. Он отметил, что сейчас все больше стран начинают присоединяться к группе, желающей проводить учебную работу пилотов.

"Это положительно, потому что несколько дней назад были Нидерланды, Бельгия, Великобритания и Дания, а сейчас выступили еще две страны", – подчеркнул глава минобороны Дании, указав на Польшу и Португалию.

Кроме того, по мнению Поульсена, коалиция и дальше будет расширяться. Он уже разговаривал с коллегами из других стран, также рассматривающих возможность поставки истребителей Украине.

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