Об этом заявил журналистам министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен. Как передает корреспондент 24 Канала из Брюсселя, тренировки украинских пилотов могут начаться в июле этого года.
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Когда украинские пилоты начнут самостоятельно управлять F-16
По словам министра обороны Дании, до конца июня коалиция по поставкам F-16 официально приступит к тренировкам украинских пилотов. Однако результаты не будут такими быстрыми, как того могут ожидать.
Тогда в начале 2024 года вы почувствуете, что есть украинские пилоты, которые могут летать на F-16 также в Украине.
– заявил министр.
В целом Поульсен положительно оценивает создание коалиции истребителей F-16. Он отметил, что сейчас все больше стран начинают присоединяться к группе, желающей проводить учебную работу пилотов.
"Это положительно, потому что несколько дней назад были Нидерланды, Бельгия, Великобритания и Дания, а сейчас выступили еще две страны", – подчеркнул глава минобороны Дании, указав на Польшу и Португалию.
Кроме того, по мнению Поульсена, коалиция и дальше будет расширяться. Он уже разговаривал с коллегами из других стран, также рассматривающих возможность поставки истребителей Украине.
Формирование авиационной коалиции: что известно
- На саммите "Большой семерки" в Хиросиме Джо Байден 19 мая озвучил историческое решение – США будут учить украинских пилотов управлять F-16. Ожидается, что обучение будет длиться несколько месяцев.
- После того, как президент США объявил об учении, премьер Британии Риши Сунак сообщил о формировании авиационной коалиции. Да, коалицию истребителей сформировали 5 стран – США, Великобритания, Бельгия, Нидерланды и Дания.
- В Вашингтоне заявили, что Украина получит истребители только при одном условии – украинские пилоты не будут наносить удары по территории России. В июне США и союзники планируют обсудить, когда и в каком количестве ВСУ получат F-16.
- В СМИ есть несколько предположений, кто уговорил президента США дать согласие на передачу Украине истребителей. Так, The Washington Post заявляет, что на Байдена повлиял госсекретарь Энтони Блинкен. Журналисты также напомнили, что именно Блинкен также сыграл аналогичную роль, когда Альянс стоял в тупике относительно того, поставлять ли Украине современные танки.
- В The New York Times, ссылаясь на собственные источники, утверждают, что на Байдена повлиял глава Пентагона Ллойд Остин. По их информации, он начал работу над этим вопросом еще в апреле.