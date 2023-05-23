Про це заявив журналістам міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен. Як передає кореспондентка 24 Каналу із Брюсселю, тренування українських пілотів можуть розпочатися в липні цього року.

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Коли українські пілоти почнуть самостійно керувати F-16

За словами міністра оборони Данії, до кінця червня коаліція з постачання F-16 офіційно розпочне діяльність з тренування українських пілотів. Проте, результати не будуть такими швидкими, як того можуть очікувати.

Тоді на початку 2024 року ви відчуєте, що є українські пілоти, які можуть літати на F-16 також в Україні,

– заявив міністр.

У цілому, Поульсен позитивно оцінює створення коаліції винищувачів F-16. Він зазначив, що зараз все більше країн починають доєднуватися до групи, яка хоче проводити навчальну роботу пілотів.

"Це позитивно, тому що кілька днів тому були Нідерланди, Бельгія, Великобританія та Данія, а зараз виступили ще дві країни", – підкреслив очільник міноборони Данії, вказавши на Польщу та Португалію.

Окрім того, на думку Поульсена, коаліція й надалі буде розширюватись. Він вже розмовляв із колегами з інших країн, які також розглядають можливість постачання винищувачів Україні.

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