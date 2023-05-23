Про це заявив журналістам міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен. Як передає кореспондентка 24 Каналу із Брюсселю, тренування українських пілотів можуть розпочатися в липні цього року.
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Коли українські пілоти почнуть самостійно керувати F-16
За словами міністра оборони Данії, до кінця червня коаліція з постачання F-16 офіційно розпочне діяльність з тренування українських пілотів. Проте, результати не будуть такими швидкими, як того можуть очікувати.
Тоді на початку 2024 року ви відчуєте, що є українські пілоти, які можуть літати на F-16 також в Україні,
– заявив міністр.
У цілому, Поульсен позитивно оцінює створення коаліції винищувачів F-16. Він зазначив, що зараз все більше країн починають доєднуватися до групи, яка хоче проводити навчальну роботу пілотів.
"Це позитивно, тому що кілька днів тому були Нідерланди, Бельгія, Великобританія та Данія, а зараз виступили ще дві країни", – підкреслив очільник міноборони Данії, вказавши на Польщу та Португалію.
Окрім того, на думку Поульсена, коаліція й надалі буде розширюватись. Він вже розмовляв із колегами з інших країн, які також розглядають можливість постачання винищувачів Україні.
Формування авіаційної коаліції: що відомо
- На саміті "Великої сімки" у Хіросімі Джо Байден 19 травня озвучив історичне рішення – США навчатимуть українських пілотів керувати F-16. Очікується, що навчання триватиме кілька місяців.
- Після того, як президент США оголосив про навчання, прем'єр Британії Ріші Сунак повідомив про формування авіаційної коаліції. Так, коаліцію винищувачів сформували 5 країн – США, Велика Британія, Бельгія, Нідерланди та Данія.
- У Вашингтоні заявили, що Україна отримає винищувачі лише за однієї умови – українські пілоти не завдаватимуть ударів по території Росії. У червні США і союзники планують обговорити, коли та в якій кількості ЗСУ отримають F-16.
- У ЗМІ є декілька припущень, хто вмовив президента США надати згоду на передачу Україні винищувачів. Так, The Washington Post заявляє, що на Байдена вплинув держсекретар Ентоні Блінкен. Журналісти також пригадали, що саме Блінкен також зіграв аналогічну роль, коли Альянс стояв у глухому куті щодо того, чи постачати Україні сучасні танки.
- У The New York Times, посилаючись на власні джерела, стверджують, що на Байдена вплинув глава Пентагону Ллойд Остін. За їхньою інформацією, він розпочав працювати над цим питанням ще у квітні.