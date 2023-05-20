Зокрема, мовиться про високопосадовця Сполучених Штатів. Видання зазначило, що цю інформацію їм надали офіційні особи США.
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Хто вплинув на рішення Байдена
Офіційні особи США заявили, що держсекретар Ентоні Блінкен був головною силою в адміністрації, яка домагалася дозволу союзникам передати літаки, і активно працював із різними країнами в рамках НАТО, щоб просувати політику вперед,
– заявило видання.
Також журналісти пригадали, що Ентоні Блінкен також зіграв аналогічну роль, коли Альянс стояв у глухому куті щодо того, чи постачати Україні сучасні танки.
Видання пригадало, що тоді Німеччина вирішила схвалити передачу Leopard 2 тільки після того, як Блінкен підштовхнув Білий дім схвалити передачу Збройним Силам України танків M1 Abrams, попри небажання Пентагону.
Як Захід змінив рішення щодо F-16
- 19 травня Джо Байден сказав лідерам "Великої сімки", що США підтримають зусилля з навчання українських пілотів на винищувачах F-16.
- У Білому домі пояснили, що протягом найближчих місяців партнери вирішать, хто і скільки літаків F-16 поставить Україні.
- Варто зазначити, що утворена авіаційна коаліція щодо передачі Україні F-16. Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що вони працюватимуть із США, Нідерландами, Бельгією та Данією, щоб надати Україні необхідну їй бойову авіаційну спроможність.
- Глава українського МЗС Дмитро Кулеба пояснив, що до коаліції долучиться також Португалія, яка тренуватиме наших пілотів та механіків на бойових літаках західного зразка.
- Видання Defence Express припустило, що, найімовірніше, постачати винищувачі Україні будуть саме Нідерланди та Данія. Від них Україна може отримати одну – дві ескадрильї винищувачів, тобто від 24 до 36 винищувачів F-16.