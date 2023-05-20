Зокрема, мовиться про високопосадовця Сполучених Штатів. Видання зазначило, що цю інформацію їм надали офіційні особи США.

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Хто вплинув на рішення Байдена

Офіційні особи США заявили, що держсекретар Ентоні Блінкен був головною силою в адміністрації, яка домагалася дозволу союзникам передати літаки, і активно працював із різними країнами в рамках НАТО, щоб просувати політику вперед,

– заявило видання.

Також журналісти пригадали, що Ентоні Блінкен також зіграв аналогічну роль, коли Альянс стояв у глухому куті щодо того, чи постачати Україні сучасні танки.

Видання пригадало, що тоді Німеччина вирішила схвалити передачу Leopard 2 тільки після того, як Блінкен підштовхнув Білий дім схвалити передачу Збройним Силам України танків M1 Abrams, попри небажання Пентагону.

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