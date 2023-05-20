В частности, говорится о высокопоставленном чиновнике Соединенных Штатов. Издание отметило, что эту информацию им предоставили официальные лица США.
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Кто повлиял на решение Байдена
Официальные лица США заявили, что госсекретарь Энтони Блинкен был главной силой в администрации, добивавшейся разрешения союзникам передать самолеты, и активно работал с разными странами в рамках НАТО, чтобы продвигать политику вперед,
– заявило издание.
Также журналисты напомнили, что Энтони Блинкен также сыграл аналогичную роль, когда Альянс стоял в тупике относительно того, поставлять ли Украине современные танки.
Издание напомнило, что тогда Германия решила одобрить передачу Leopard 2 только после того, как Блинкен подтолкнул Белый дом одобрить передачу Вооруженным Силам Украины танков M1 Abrams, несмотря на нежелание Пентагона.
Как Запад изменил решение по F-16
- 19 мая Джо Байден сказал лидерам "Большой семерки", что США поддержат усилия по обучению украинских пилотов на воздушных судах F-16.
- В Белом доме объяснили, что в ближайшие месяцы партнеры решат, кто и сколько самолетов F-16 поставит Украине.
- Следует отметить, что создана авиационная коалиция по передаче Украине F-16. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что они будут работать с США, Нидерландами, Бельгией и Данией, чтобы предоставить Украине необходимую ей боевую авиационную способность.
- Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба пояснил, что в коалицию присоединится также Португалия, которая будет тренировать наших пилотов и механиков на боевых самолетах западного образца.
- Издание Defence Express предположило, что скорее всего поставлять истребители Украине будут именно Нидерланды и Дания. От них Украина может получить одну – две эскадрильи истребителей, то есть от 24 до 36 истребителей F-16.