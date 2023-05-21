Винищувачі F-16 допоможуть Україні закрити небо та досягнути повітряної переваги на певних ділянках фронту. Про це 24 Каналу розповів Олексій Гетьман – майор ЗСУ в запасі, ветеран російсько-української війни.

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Роль F-16 в протиповітряній обороні

Джо Байден 19 травня заявив, що США підтримають зусилля з навчання українських пілотів на повітряних суднах F-16. Це сталося в межах саміту "Великої сімки" у Хіросімі.Поки невідомо, коли Україна зможе отримати винищувачі. Однак не можна виключати, що це відбудеться найближчим часом.

Власне, для того, щоб повністю закрила небо необхідно близько 300 винищувачів. Але якщо Україні нададуть 20 – 50 літаків, то на певній ділянці фронту, наприклад, на Бахмутському напрямку можна досягнути повної переваги в повітрі.

Мені здається, тут Росія трішечки підштовхнула наших партнерів, прискорила таке рішення. Тому що вони почали знову збільшувати кількість масованих обстрілів,

– зазначив Олексій Гетьман.

ЗРК Patriot коштує близько 1 мільярда доларів, натомість літаки, навіть F-16 є в рази дешевшими. Це повʼязано з тим, що багато частин ППО провідних країн, особливо США, складає саме авіація. Саме вона бере на себе основний тягар по зміщенню повітряних цілей. За іншу частину відповідають ракетні комплекси.

"Ми казали, нам потрібні ці літаки не для того, щоб політати над Москвою, це має бути частиною нашої протиповітряної оборони. Подивіться, що росіяни роблять", – наголосив майор ЗСУ в запасі.

Можливо, все ж на союзників вплинули події цього місяця, коли російські окупанти знову вдаються до масованих атак ледь не кожної ночі. Втім Ллойд Остін розповів, що було також певні політичні перепони раніше, які зараз уже усунули.

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