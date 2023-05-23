Журналісти з'ясували, чому позиція Вашингтона щодо постачання літаків змінилася. Видання поспілкувалося з анонімним джерелом у Пентагоні.

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Хто вмовив США передумали

Ллойд Остін ініціював зміну позиції США щодо постачання Україні F-16. Голова Пентагону розпочав підготовку ще минулого місяця, у квітні. За даними видання, він повернувся після "Рамштайну" та закликав до змін високопосадовців з адміністрації Джозефа Байдена, що займаються питаннями національної безпеки.

Американський міністр оборони заявив, що настав час змінити позицію щодо навчань пілотів. Також він запропонував дозволити іншим країнам передавати літаки Україні. За словами анонімного співрозмовника, Остіну вдалося отримати одностайну згоду. А напередодні саміту G7 він дав президенту США офіційні рекомендації з приводу цього.

Зауважте! The Washington Post раніше писало, що держсекретар Ентоні Блінкен був головною силою в адміністрації, яка домагалася дозволу союзникам передати літаки. Чиновник активно працював із різними країнами в рамках НАТО, щоб просувати цю політику.

Чому адміністрація Байдена спочатку була проти

США не хотіли потенційної ескалації з боку Росії. Білий дім побоювався, що Україна використає F-16 над російською територією.

Ціна – це ще один фактор, який спочатку зупиняв США. Адже кожен такий літак коштує до 63 мільйонів доларів.

Зверніть увагу! Видання зазначає, що літаки F-16 ймовірно ніяк не вплинуть на контрнаступ ЗСУ. Як пояснюється у матеріалі, підготовка українських пілотів триватиме кілька місяців.

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