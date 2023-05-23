Журналисты выяснили, почему позиция Вашингтона по поставкам самолетов изменилась. Издание пообщалось с анонимным источником в Пентагоне.

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Кто уговорил США передумать

Ллойд Остин инициировал изменение позиции США по поставкам Украине F-16. Глава Пентагона начал подготовку еще в прошлом месяце, в апреле. По данным издания, он вернулся после "Рамштайна" и призвал к переменам высокопоставленных должностных лиц из администрации Джозефа Байдена, занимающихся вопросами национальной безопасности.

Американский министр обороны заявил, что пора изменить позицию относительно учений пилотов. Также он предложил разрешить другим странам передавать самолеты Украине. По словам анонимного собеседника, Остину удалось получить единодушное согласие. А накануне саммита G7 он дал президенту США официальные рекомендации по этому поводу.

Заметьте! The Washington Post ранее писало, что госсекретарь Энтони Блинкен был главной силой в администрации, добивавшейся разрешения союзникам передать самолеты. Чиновник активно работал с разными странами в рамках НАТО, чтобы продвигать эту политику.

Почему администрация Байдена сначала была против

США не желали потенциальной эскалации со стороны России. Белый дом опасался, что Украина использует F-16 над российской территорией.

Цена – это еще один фактор, который первоначально останавливал США. Ведь каждый такой самолет стоит до 63 миллионов долларов.

Обратите внимание! Издание отмечает, что самолеты F-16, вероятно, никак не повлияют на контрнаступление ВСУ. Как поясняется в материале, подготовка украинских пилотов продлится несколько месяцев.

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