В четверг, 25 мая, состоялась встреча союзников нашего государства в формате "Рамштайн" в Германии. Затем глава оборонного ведомства Соединенных Штатов Ллойд Остин сделал заявление по поводу многоцелевых летательных аппаратов F-16 на брифинге, который транслировал канал "Голос Америки", – информирует 24 Канал.

Смотрите также G7 в Хиросиме и исторический визит к принцу Салману: почему именно сейчас и чего ждать Украине

Что сказал глава Пентагона

Как отметил чиновник, в предстоящие недели будет разработана тренировочная инфраструктура для обучения украинских летчиков на истребителях.

Союзники и партнеры объявили о планах обучения украинских пилотов на самолетах четвертого поколения, в частности F-16. Эти учения важны для координации контактной группы,

– сказал Остин.

Вместе с тем он отдельно поблагодарил Данию и Нидерланды, которые фактически возглавили коалицию по обучению наших пилотов на F-16.

Обратите внимание! Также к этой инициативе по учениям на истребителях присоединились такие страны, как Норвегия, Польша, Бельгия и Португалия.

Со слов главы минобороны США понятно, что важна также вовлеченность в тренировки других стран, которые еще об этом не объявляли.

Мы ожидаем, что к этой важной миссии присоединятся и другие. Сейчас начало этого обучения пилотов является важным примером преданности Украины и ее поддержки,

– заявил министр.

Подробно о ситуации