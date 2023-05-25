В четверг, 25 мая, состоялась встреча союзников нашего государства в формате "Рамштайн" в Германии. Затем глава оборонного ведомства Соединенных Штатов Ллойд Остин сделал заявление по поводу многоцелевых летательных аппаратов F-16 на брифинге, который транслировал канал "Голос Америки", – информирует 24 Канал.
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Что сказал глава Пентагона
Как отметил чиновник, в предстоящие недели будет разработана тренировочная инфраструктура для обучения украинских летчиков на истребителях.
Союзники и партнеры объявили о планах обучения украинских пилотов на самолетах четвертого поколения, в частности F-16. Эти учения важны для координации контактной группы,
– сказал Остин.
Вместе с тем он отдельно поблагодарил Данию и Нидерланды, которые фактически возглавили коалицию по обучению наших пилотов на F-16.
Со слов главы минобороны США понятно, что важна также вовлеченность в тренировки других стран, которые еще об этом не объявляли.
Мы ожидаем, что к этой важной миссии присоединятся и другие. Сейчас начало этого обучения пилотов является важным примером преданности Украины и ее поддержки,
– заявил министр.
Подробно о ситуации
- Переговоры о предоставлении Украине самолетов F-16 ведутся по меньшей мере с января 2023 года, и пока партнеры не приняли положительное решение по этому поводу.
- Однако президент Владимир Зеленский отмечал, что доверяет союзникам и уверен в том, что на них можно полагаться. Хотя ему самому неизвестно, сколько истребителей нам передадут и когда это произойдет.
- В то же время все больше стран присоединяется к коалиции по тренировкам наших пилотов на этих самолетах. Недавно в Foreign Policy констатировали, что именно Великобритания будет первым государством, которое организует соответствующие тренировки.