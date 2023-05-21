В воскресенье, 21 мая, после переговоров с мировыми лидерами в рамках саммита стран G7 глава нашего государства пообщался с журналистами в Хиросиме. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на национальный телемарафон.

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Артиллерия и самолеты

Собственно, Зеленский, отвечая на вопрос, какие страны нам передадут оружие, констатировал, что "нам дадут оружие все". Однако, по его словам, нет смысла об этом говорить более подробно потому, что "пока ничего нет".

Вместе с тем, очевидно, в приоритете сейчас переговоры о предоставлении украинским защитникам артиллерии. И на повестке дня – многоцелевые американские истребители F-16 для украинских летчиков.

Я уверен (в передаче F-16 – 24 Канал), потому что у нас есть понимание, с какими государствами мы работаем. Я уверен в этом, ведь уже разблокировался механизм обучения на F-16. То есть у нас будут самолеты. Я не могу сказать сколько. Это не секрет – я действительно не могу это сказать,

– прокомментировал президент.

Кроме того, он отметил, что Киев долго работал над тем, чтобы "усилить небо" не только с помощью систем ПВО, но и авиации от союзников. Украинский лидер поблагодарил США и других партнеров за шаги в этом направлении.

Сегодня открыта для нас миссия тренировки (украинских пилотов на F-16 – 24 Канал) – это первый шаг. Далее соответствующее количество месяцев для обучения наших пилотов. Мы будем работать, чтобы люди (инструкторы – 24 Канал) были с опытом, чтобы сократить процесс обучения,

– сказал Зеленский.

Обратите внимание! Глава нашего государства акцентировал внимание на том, что пока не может сказать, сколько именно самолетов получит Украина. И неизвестно, когда это произойдет. Однако Киев будет работать над ускорением процесса поставок.

Встречи с мировыми лидерами

Владимир Зеленский прибыл в Японию в субботу, 20 мая. Он уже успел провести переговоры со всеми представителями стран "Большой семерки" и другими лидерами. В частности, с:

премьер-министром Великобритании Риши Сунаком;

премьер-министром Италии Джорджей Мелони;

премьер-министром Индии Нарендрой Моди;

президентом Европейского совета Шарлем Мишелем;

президентом Франции Эммануэлем Макроном;

канцлером Германии Олафом Шольцом;

премьер-министром Канады Джастином Трюдо;

президентом Индонезии Джоко Видодо;

президентом Кореи Юн Сок Ёлем;

президентом США Джо Байденом.

Пока подводить итоги этих переговоров рано, однако, скажем, Байден уже пообещал Украине помощь на сумму в 375 миллионов долларов. А Сунак констатировал, что Великобритания уже этим летом начнет обучение украинских пилотов на F-16.