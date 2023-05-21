Фото лидеров было опубликовано в Офисе Президента. Очевидно, что официальная часть

встречи уже началась. Впрочем, пока вторых деталей встречи нет.

Появление F-16 в небе Украины будет историческим моментом для мира: Зеленский выступил на G7

Зеленский и Байден встретились 21 мая в Хиросиме.

Украина получит новый пакет помощи от США

Глава Офиса Президента Андрей Ермак опубликовал список оружия и военной техники, которые Украина получит от США по результатам встречи. Пакет оценивается в 375 миллионов баксов.

Встреча Президента Украины Владимира Зеленского и Президента США Джо Байдена на G7. Есть новый пакет военной помощи для Украины,

– говорится в сообщении.

В новый пакет военной помощи вошли:

дополнительные боеприпасы для HIMARS;

артиллерийские снаряды;

противотанковые управляемые ракеты TOW;

противотанковые системы Javelin и AT-4;

мостовые системы;

бронированные медицинские машины;

грузовики и прицепы для перевозки тяжелой техники;

тепловизионные системы;

запчасти и другое полевое оборудование.

"Вместе со всей G7 мы за Украину": Байден о новом пакете военной помощи

О том, что президент США Джо Байден объявил о новом пакете безопасности помощи Украине во время встречи с Владимиром Зеленским в Японии, пишет также CNN.

Вся G7 поддерживает "Украину",

– заявил Джо Байден, объявляя новый пакет помощи.

Отмечают, что это первая встреча лидеров лицом к лицу после визита Байдена в Киев в феврале.

В ходе встречи американский лидер также отметил, что "Соединенные Штаты продолжают делать все возможное, чтобы укрепить способность Украины защищаться".

По словам Байдена, новый пакет помощи в сфере безопасности, ранее заявленный высокопоставленным чиновником администрации США, будет составлять 375 миллионов долларов, включать боеприпасы, артиллерию и транспортные средства.

То, чего вы достигли, есть вопрос всего мира, и мы в восторге от того, чего вы достигли. Вместе со всей G7 мы за Украину, и я обещаю, что мы никуда не уйдем,

– сказал Байден.

Байден рассказал, как слышал сирены воздушной тревоги, когда двое мужчин шли по украинской столице во время визита Байдена в начале этого года.

"Мы продолжали идти. Вам безразличны сирены. Мне безразличны сирены", – сказал Байден.

Обратите внимание! 20 мая президент Украины прибыл в Хиросиму на саммит лидеров G7, где встретился с рядом партнеров и друзьями нашей страны. Владимир Зеленский поднял вопросы украинской формулы мира, а также ситуации на фронте.