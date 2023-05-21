Глава государства отметил, что Украина уже шесть раз участвовала в "Группе семи", правда, всегда делала это онлайн. На этот раз представился случай сделать это лично.

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Зеленский подчеркнул, что демократия нуждается в большем

Мы вместе с вами и всеми нашими союзниками и партнерами достигли такого уровня сотрудничества, который обеспечивает, чтобы с демократией, с международным правом, со свободой считались,

– подчеркнул глава государства.

Он отметил, что в мире пробовали игнорировать и пренебрегать тем, что ценят союзники Украины. Сейчас такие условия, когда это делать невозможно. Более того, сила партнеров растет. И каждый, кому придет в голову совершить агрессию против демократической страны, видит последствия этого.

"И чем больше мы с вами сотрудничаем, тем меньше вероятность, что кто-то еще в мире пойдет безумным путем России. Но достаточно ли этого?" – спросил Зеленский.

Он подчеркнул, что демократия нуждается в большем. По его мнению, необходимо глобальное лидерство демократии. Этого можно будет достичь сотрудничеством.

Президент Украины напомнил, что Россия постоянно угрожала своими "Кинжалами", которые никто не мог сбить. В то же время ЗРК Patriot в руках украинцев продемонстрировали "на что способна демократия". Глава государства перечислил все установки, которыми сейчас прикрывают небо над Украиной, подчеркнув, что они защищают украинцев.

Когда таких систем ПВО в Украине будет достаточно, чтобы защитить все наши города, мир увидит, какой воздушный щит способна создать демократия. Мы решаем, какой будет безопасность неба, а не наш враг,

– подчеркнул он.

Он поблагодарил присутствующих лидеров за то, что помогли нашему государству с ПВО. Это позволило спасти от российских ракет тысячи граждан нашей страны. Также он поблагодарил за решение обучать украинских пилотов на современных истребителях.

Почему важны F-16 в небе над Украиной

По словам президента Украины, воздушный щит станет полноценным тогда, когда наземные системы ПВО будут дополнены современными самолетами. Они будут работать над обороной с воздуха. И в этот момент нашему государству удается выйти "на путь устранения разрыва в возможностях".

Когда наши пилоты будут знать F-16 и когда в нашем небе появятся эти машины, это будет иметь значение не только для Украины. Это будет исторический момент для всей архитектуры безопасности в Европе и мире,

– подчеркнул он.

Владимир Зеленский отметил, что в течение 15 месяцев полномасштабной войны вместе с партнерами удалось принять сотни решений безопасности. Речь идет о формировании коалиций оборонной поддержки, наложении санкций против России, защите рынков, в частности энергетики и продовольствия, а также защите финансовой устойчивости нашего государства.

Он также подчеркнул, что Украина делает упор на принципе превентивной безопасности. Именно поэтому "предложения о пакете гарантий безопасности для Украины – когда они заработают – станут миротворческим фактором". Причем, не только для нашей страны.

В мире есть "зонтики безопасности". И они должны открыться, когда небо почернеет. Но как это будет и устоит ли свобода в то время, пока "зонтик безопасности" будет расширяться на нового союзника?

– спросил он.

Глава государства добавил, что совместные действия смогли спасти международное право и свободу. Так что гарантии безопасности смогут не допустить трагедии войны. Более того, будут работать на остановку потенциальной агрессии. Поэтому, Украина стремилась бы, чтобы "наши команды расставили точки над "і" в отношении гарантии безопасности до Вильнюса". Напомним, там должен пройти саммит НАТО.

Президент подчеркнул, что всех собравшихся объединяет рациональность. Все они всегда действуют "практически, защищая свои ценности". Так что очевидным выражением рациональности, подчеркнул глава государства, является украинская формула мира. И он поблагодарил за ее поддержку.