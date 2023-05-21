Глава держави зауважив, що Україна вже шість разів брала участь у "Групі семи", правда, завжди робила це онлайн. Цього разу випала нагода зробити це особисто.

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Зеленський наголосив, що демократія потребує більшого

Ми разом із вами та всіма нашими союзниками й партнерами досягли такого рівня співпраці, який забезпечує, щоб на демократію, на міжнародне право, на свободу зважали,

– підкреслив глава держави.

Він зауважив, що у світі пробували ігнорувати та зневажати те, що цінують союзники України. Зараз же такі умови, коли це робити неможливо. Ба більше, сила партнерів зростає. І кожен, кому спаде на думку здійснити агресію проти демократичної країни, бачить наслідки цього.

"І що більше ми з вами співпрацюємо, то менша ймовірність, що хтось іще у світі піде божевільним шляхом Росії. Але чи достатньо цього?" – запитав Зеленський.

Він підкреслив, що демократія потребує більшого. На його думку, необхідне глобальне лідерство демократії. Цього можна буде досягнути співпрацею.

Президент України нагадав, що Росія постійно погрожувала своїми "Кинджалами", які ніхто не міг збити. Водночас ЗРК Patriot у руках українців продемонстрували, "на що здатна демократія". Глава держави перелічив усі установки, якими зараз прикривають небо над Україною, підкресливши, що вони захищають українців.

Коли таких систем ППО в Україні буде достатньо для того, щоб захистити всі наші міста, світ бачитиме, який повітряний щит здатна створити демократія. Ми вирішуємо, якою буде безпека неба, а не наш ворог,

– наголосив він.

Він подякував присутнім лідерам за те, що допомогли нашій державі з ППО. Адже це дозволило врятувати від російських ракет тисячі громадян нашої країни. Також він подякував за рішення тренувати українських пілотів на сучасних винищувачах.

Чому важливі F-16 у небі над Україною

За словами президента України, повітряний щит стане повноцінним тоді, коли наземні системи ППО доповнюватимуться сучасними літаками. Вони працюватимуть над обороною з повітря. І в цей момент нашій державі вдається вийти "на шлях усунення розриву у можливостях".

Коли наші пілоти знатимуть F-16 і коли в нашому небі з'являться ці машини, це матиме значення не лише для України. Це буде історичний момент для всієї архітектури безпеки у Європі та світі,

– підкреслив він.

Володимир Зеленський зауважив, що впродовж 15 місяців повномасштабної війни разом з партнерами вдалося ухвалити сотні безпекових рішень. Мовиться про формування коаліцій оборонної підтримки, накладення санкцій проти Росії, захист ринків, зокрема енергетики та продовольства, а також захист фінансової стійкості нашої держави.

Він також підкреслив, що Україна робить акцент на принципі превентивної безпеки. Саме тому "пропозиції щодо пакета гарантій безпеки для України – коли вони запрацюють – стануть миротворчим чинником". Причому не лише для нашої країни.

У світі є "безпекові парасольки". І вони мають відкритися, коли небо почорніє. Але як це буде та чи вистоїть свобода в час, поки "безпекова парасолька" розширюватиметься на нового союзника?

– запитав він.

Глава держави додав, що спільні дії змогли врятувати міжнародне право та свободу. Тож гарантії безпеки зможуть не допустити трагедії війни. Ба більше, працюватимуть на зупинення потенційної агресії. Відтак, Україна прагнула б, щоб "наші команди розставили крапки над "і" у справі гарантії безпеки до Вільнюса". Нагадаємо, там має відбутися саміт НАТО.

Президент підкреслив, що усіх присутніх об'єднує раціональність. Усі вони завжди діють "практично, захищаючи свої цінності". Тож очевидним вираженням раціональності, наголосив глава держави, є українська формула миру. І він подякував за її підтримку.