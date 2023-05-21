У неділю, 21 травня, після перемовин зі світовими лідерами в рамках саміту країн G7 глава нашої держави поспілкувався з журналістами в Хіросімі. Про це інформує 24 Канал з посиланням на національний телемарафон.

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Артилерія та літаки

Власне, Зеленський, відповідаючи на запитання щодо того, які країни нам передадуть зброю, констатував, що "нам дадуть зброю всі". Однак, за його словами, немає сенсу про це говорити більш детально тому, що "поки нічого немає".

Разом з тим, очевидно, у пріоритеті зараз перемовини щодо надання українським захисникам артилерії. Та на порядку денному – багатоцільові американські винищувачі F-16 для українських льотчиків.

Я впевнений (у передачі F-16 – 24 Канал), тому що в нас є розуміння, з якими державами ми працюємо. Я впевнений у цьому, адже вже розблокувався механізм щодо навчання на F-16. Тобто у нас будуть літаки. Я не можу сказати скільки. Це не секрет – я дійсно не можу це сказати,

– прокоментував президент.

Окрім того, він наголосив на тому, що Київ довго працював над тим, аби "посилити небо" не лише за допомогою систем ППО, а й – авіації від союзників. Український лідер подякував США та іншим партнерам за кроки в цьому напрямку.

Сьогодні відкрита для нас місія тренування (українських пілотів на F-16 – 24 Канал) – це перший крок. Далі є відповідна кількість місяців для навчання наших пілотів. Ми будемо працювати, щоб люди (інструктори – 24 Канал) були з досвідом, аби скоротити процес навчання,

– сказав Зеленський.

Зверніть увагу! Глава нашої держави заакцентував на тому, що поки не може сказати, скільки саме літаків отримає Україна. Та невідомо точно, коли це станеться. Однак Київ буде працювати над прискорення процесу постачань.

Зустрічі зі світовими лідерами

Володимир Зеленський прибув у Японію у суботу, 20 травня. Він встиг уже провести перемовини з усіма представниками країн "Великої сімки" та іншими лідарами. Зокрема, з:

прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком;

прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні;

прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді;

президентом Європейської ради Шарлем Мішелем;

президентом Франції Еммануелем Макроном;

канцлером Німеччини Олафом Шольцом;

прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо;

президентом Індонезії Джоко Відодо;

президентом Кореї Юн Сок Йолем;

президентом США Джо Байденом.

Поки підбивати підсумки цих перемовин зарано, однак, скажімо, Байден уже пообіцяв Україні допомогу на суму у 375 мільйонів доларів. А Сунак констатував, що Велика Британія уже цього літа розпочне навчання українських пілотів на F-16.