У неділю 21 травня Володимир Зеленський буде присутній на зустрічі лідерів G7 у Хіросімі. В межах поїздки у президента заплановано ще багато важливих зустрічей.
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Володимир Зеленський вже в Японії
Зранку 20 травня Володимир Зеленський приземлився у Японії, де він зустрінеться зі світовими лідерами на саміті G7. Президент прибув до Хіросіми на французькому урядовому літаку.
Зеленський проведе ряд важливих зустрічей
Глава держави написав, що його очікують важливі зустрічі з партнерами та друзями України.
Японія. G7. Важливі зустрічі з партнерами та друзями України. Безпека й посилення співпраці для нашої перемоги. Сьогодні мир стане ближчим,
– написав він.
Зауважимо, що Володимир Зеленський запрошений як гість на останній день саміту G7, що відбудеться 21 травня. Саме у неділю світові лідери розглядатимуть питання миру та стабільності у світі. Проте які плани у Зеленського в Хіросімі на суботу наразі невідомо.