Йдеться про новий пакет допомоги від США на суму 375 мільйонів доларів. Про це авторитетне видання повідомляє з посиланням на американських та українських посадовців.

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Що ввійде у нову допомогу від Штатів

Видання зазначає, що Байден має намір оголосити про новий пакет військової допомоги Україні на суму 375 мільйонів доларів після зустрічі з Зеленським на саміті G7 в Японії цими вихідними.

Пакет включатиме більше артилерійських снарядів, бронетехніки та протитанкової зброї — все обладнання, яке США та союзники постачали Києву в минулому, але буде дуже потрібним у місяці важких боїв, які очікуються цієї весни та літа,

– зазначають журналісти.

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США посилюють підтримку України

Сполучені Штати оголосили близько 300 санкцій проти фізичних і юридичних осіб, суден і літаків Росії. Міжнародні партнери особливо зосереджені на цілях обходу та ухилення, а ще на фінансових посередниках. Про це на брифінгу у Хіросімі повідомив радник Джо Байдена.

Джейк Салліван зазначив: "Ми також подбали про продовження придушення майбутніх енергетичних і видобувних можливостей, а також інші кроки в просторі санкцій, щоб закрутити гайки з точки зору економічного тиску на критично важливі елементи російської оборонно-промислової бази та її здатність просувати свої економічні та енергетичні цілі".

Окрім того, Байден повідомив своїх колег з G7, що Сполучені Штати підтримуватимуть спільні зусилля з підготовки українських пілотів на винищувачах четвертого покоління, зокрема F-16.

Салліван зауважив, що упродовж останніх кількох місяців американці та інші міжнародні партери справді зосередилися на забезпеченні України системами, зброєю та підготовкою, які потрібні, аби мати змогу проводити ефективні наступальні операції вже цієї весни та літа. Наразі тривають дискусії щодо вдосконалення Повітряних сил ЗСУ у межах довгострокового зобов'язання партнерів щодо самооборони України.

"Отже, під час навчання в найближчі місяці ми працюватимемо з нашими союзниками, щоб визначити, коли будуть доставлені літаки, хто їх доставить і скільки", – підсумував Салліван.

Пентагон переоцінив вартість зброї, яку надали України

Напередодні стало відомо, що Міноборони США щонайменше на три мільярди переоцінило вартість зброї, яку надали Україні. Як зазначили ЗМІ, Пентагон виявив помилку в обліку вартості наданої допомоги з американських складів.