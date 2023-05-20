Речь идет о новом пакете помощи от США на сумму 375 миллионов долларов. Об этом авторитетное издание сообщает со ссылкой на американских и украинских чиновников.
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Что войдет в новую помощь от Штатов
Издание отмечает, что Байден намерен объявить о новом пакете военной помощи Украине на сумму 375 миллионов долларов после встречи с Зеленским на саммите G7 в Японии в эти выходные.
Пакет будет включать больше артиллерийских снарядов, бронетехники и противотанкового оружия — все оборудование, которое США и союзники поставляли Киеву в прошлом, но будет очень нужным в месяце тяжелых боев, ожидаемых этой весной и летом.
– отмечают журналисты.
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США усиливают поддержку Украины
Соединенные Штаты объявили около 300 санкций против физических и юридических лиц, судов и самолетов России. Международные партнеры особенно сосредоточены на целях обхода и уклонения, а также на финансовых посредниках. Об этом на брифинге в Хиросиме сообщил советник Джо Байдена.
Джейк Салливан отметил: "Мы также позаботились о продолжении подавления будущих энергетических и добывающих возможностей, а также другие шаги в пространстве санкций, чтобы закрутить гайки с точки зрения экономического давления на критически важные элементы российской оборонно-промышленной базы и ее способность продвигать свои экономические и энергетические цели".
Кроме того, Байден сообщил своим коллегам из G7, что Соединенные Штаты будут поддерживать совместные усилия по подготовке украинских пилотов на истребителях четвертого поколения, в частности F-16.
Салливан отметил, что за последние несколько месяцев американцы и другие международные партеры действительно сосредоточились на обеспечении Украины системами, оружием и подготовкой, которые нужны, чтобы иметь возможность проводить эффективные наступательные операции уже этой весной и летом. В настоящее время продолжаются дискуссии по усовершенствованию Воздушных сил ВСУ в рамках долгосрочного обязательства партнеров по самообороне Украины.
"Итак, во время учебы в ближайшие месяцы мы будем работать с нашими союзниками, чтобы определить, когда будут доставлены самолеты, кто их доставит и сколько", – подытожил Салливан.
Пентагон переоценил стоимость оружия, которое предоставили Украине
Накануне стало известно, что Минобороны США по меньшей мере в три миллиарда переоценило стоимость оружия, которую предоставили Украине. Как отметили СМИ, Пентагон обнаружил ошибку в учете стоимости оказанной помощи из американских складов.