Речь идет о новом пакете помощи от США на сумму 375 миллионов долларов. Об этом авторитетное издание сообщает со ссылкой на американских и украинских чиновников.

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Что войдет в новую помощь от Штатов

Издание отмечает, что Байден намерен объявить о новом пакете военной помощи Украине на сумму 375 миллионов долларов после встречи с Зеленским на саммите G7 в Японии в эти выходные.

Пакет будет включать больше артиллерийских снарядов, бронетехники и противотанкового оружия — все оборудование, которое США и союзники поставляли Киеву в прошлом, но будет очень нужным в месяце тяжелых боев, ожидаемых этой весной и летом.

– отмечают журналисты.

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США усиливают поддержку Украины

Соединенные Штаты объявили около 300 санкций против физических и юридических лиц, судов и самолетов России. Международные партнеры особенно сосредоточены на целях обхода и уклонения, а также на финансовых посредниках. Об этом на брифинге в Хиросиме сообщил советник Джо Байдена.

Джейк Салливан отметил: "Мы также позаботились о продолжении подавления будущих энергетических и добывающих возможностей, а также другие шаги в пространстве санкций, чтобы закрутить гайки с точки зрения экономического давления на критически важные элементы российской оборонно-промышленной базы и ее способность продвигать свои экономические и энергетические цели".

Кроме того, Байден сообщил своим коллегам из G7, что Соединенные Штаты будут поддерживать совместные усилия по подготовке украинских пилотов на истребителях четвертого поколения, в частности F-16.

Салливан отметил, что за последние несколько месяцев американцы и другие международные партеры действительно сосредоточились на обеспечении Украины системами, оружием и подготовкой, которые нужны, чтобы иметь возможность проводить эффективные наступательные операции уже этой весной и летом. В настоящее время продолжаются дискуссии по усовершенствованию Воздушных сил ВСУ в рамках долгосрочного обязательства партнеров по самообороне Украины.

"Итак, во время учебы в ближайшие месяцы мы будем работать с нашими союзниками, чтобы определить, когда будут доставлены самолеты, кто их доставит и сколько", – подытожил Салливан.

Пентагон переоценил стоимость оружия, которое предоставили Украине

Накануне стало известно, что Минобороны США по меньшей мере в три миллиарда переоценило стоимость оружия, которую предоставили Украине. Как отметили СМИ, Пентагон обнаружил ошибку в учете стоимости оказанной помощи из американских складов.