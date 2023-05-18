По данным СМИ, Минобороны США обнаружило ошибку в учете стоимости оружия, которое Украина получила из американских складов. Как следствие, число завысили на 3 миллиарда долларов.

Обратите внимание Поврежденную систему Patriot уже починили, она в строю, – Пентагон

По данным Минобороны, Пентагон использовал для оценки военной помощи стоимость оборудования, которым заменят оружие, переданное Украине. Она же стоит меньше с учетом амортизации.

В Пентагоне подчеркнули, что сумма "переоцененной" помощи может возрасти. Сейчас в Минобороны США более тщательно изучают ситуацию.

В чем позитивный момент для Украины

Такое заблуждение означает, что у Штатов больше дополнительных денег, чем раньше считали. Это означает, что потребности согласовывать еще один пакет финансовой помощи между Белым домом и Конгрессом пока может не возникнуть.

В Пентагоне "не против" передачи Украине F-16

Украина нуждается в F-16, чтобы защитить свое небо. По данным Politico, в Пентагоне уже "не против" передачи Украине многоцелевых истребителей. В то же время, окончательного решения пока не приняли.

Ранее в команде Джо Байдена призвали подождать с обсуждением предоставления Украине F-16.